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Отели в Висбаден, Германия

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1 объект найдено
Отель 57 комнат в Висбаден, Германия
Отель 57 комнат
Висбаден, Германия
57 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
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