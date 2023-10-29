ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Германия
VVG der Stadt Emmendingen
Магазины
Магазины в VVG der Stadt Emmendingen, Германия
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Гольдберг, Германия
944 м²
Доход с аренды в год: 45 295 €Доход в месяц: 3 775 €Земельный участок: 3751 кв. мГод построй…
€546,185
Рекомендовать
Коммерческая
Baerenbach, Германия
62 м²
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
€187,914
Рекомендовать
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
The property is located in a large city in the South-East of Lower Saxony. It is the third l…
Цена по запросу
Рекомендовать
Доходный дом с двором, с подвалом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
552 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия Район Обербергиш, адм. округ Кёльн г.Б…
€492,106
1
Рекомендовать
Коммерческая с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Германия
2 500 м²
Отличный бизнес центр расположен в Дюссельдорфе, Германия. Участок занимает площадь 2800 кв.…
€6,02 млн
Рекомендовать
Коммерческая 49 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Германия
49
5 000 м²
Этот симпатичный отель площадью 5000 кв. м был построен в 1930 году. В отеле – 75 комнат, и…
€2,34 млн
Рекомендовать
Магазин
Мюнхен, Германия
600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
€4,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
1 124 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн -Вестфалия г.Дюссельдорф Медиц…
€3,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Берлин, Германия
87 м²
Доход с аренды в год: 27 600 €Доход в месяц: 2 300 €Рентабельность: 4.25%Аренда евро/кв.м: 2…
€676,229
Рекомендовать
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
90 м²
7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
€1,35 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
927 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г. Дуйсбург Доходный дом в …
€576,467
Рекомендовать
Коммерческая
Магдебург, Германия
7 059 м²
Земельный участок: 36246 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 169 €
€8,58 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL