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Купить коммерческую недвижимость в Ульм, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Ульм, Германия
Коммерческая
Ульм, Германия
686 м²
€ 1,360,000
Доход с аренды в год: 80 580 €Доход в месяц: 6 715 €Земельный участок: 4195 кв. мГод построй…
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