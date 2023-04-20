Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Саксония
  4. Vogtlandkreis
  5. Treuen Neuensalz
  6. Тройен

Купить коммерческую недвижимость в Тройен, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Тройен, Германия
Коммерческая
Тройен, Германия
€ 3,600,000
The anchor tenant is a supermarket. Lease agreement until 2043, without the right to termina…
Realting.com
Перейти