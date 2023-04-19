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Купить коммерческую недвижимость в Torgau, Германия

Торгау
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Торгау, Германия
Коммерческая
Торгау, Германия
5 350 м²
€ 24,000,000
Год постройки: 2006Стоимость евро/кв.м: 4 486 €
Коммерческаяв Torgau, Германия
Коммерческая
Torgau, Германия
1 200 м²
€ 1,150,000
Прекрасный отель расположен в живописном месте неподалеку от Торгау, Лейпциг, Саксония. Площ…
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