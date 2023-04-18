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Купить коммерческую недвижимость в Тюрингия, Германия

Эрфурт
2
6 объектов найдено
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
12 858 м²
€ 5,500,000
Доход с аренды в год: 308 537 €Доход в месяц: 25 711 €Земельный участок: 60000 кв. мРентабел…
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
13 526 м²
€ 18,000,000
Доход с аренды в год: 1 178 637 €Доход в месяц: 98 220 €Год постройки: 1996Рентабельность: 6…
Коммерческаяв Эрфурт, Германия
Коммерческая
Эрфурт, Германия
Цена по запросу
For sale Network Car Service in Thuringia.ROI 5.39%Plot size 5.588 sq.mObject area 1.685 sq.…
Коммерческаяв Urbich, Германия
Коммерческая
Urbich, Германия
1 045 м²
€ 2,220,000
Доход с аренды в год: 118 967 €Доход в месяц: 9 914 €Земельный участок: 5149 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
1 058 м²
€ 2,170,000
Доход с аренды в год: 118 428 €Доход в месяц: 9 869 €Земельный участок: 4229 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Эрфурт, Германия
Коммерческая
Эрфурт, Германия
1 625 м²
€ 2,600,000
Перспективный вариант для инвестирования в Эрфурте, четырехэтажный дом с дополнительно надст…

Параметры недвижимости в Тюрингия, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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