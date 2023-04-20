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Купить коммерческую недвижимость в Thaleischweiler-Wallhalben, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Petersberg, Германия
Коммерческая
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
€ 700,000
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   …
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