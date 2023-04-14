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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Германии

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3 объекта найдено
Коммерческая 49 спаленв Германия, Германия
Коммерческая 49 спален
Германия, Германия
5 000 м²
€ 2,500,000
Этот симпатичный отель площадью 5000 кв. м  был построен в 1930 году. В отеле – 75 комнат, и…
Коммерческая 49 спаленв Баден-Вюртемберг, Германия
Коммерческая 49 спален
Баден-Вюртемберг, Германия
2 700 м²
€ 4,700,000
Этот уютный трёхзвездочный отель площадью 2 700 кв. м расположился в живописном районе Штутг…
Коммерческая 44 спальнив Баден-Вюртемберг, Германия
Коммерческая 44 спальни
Баден-Вюртемберг, Германия
3 600 м²
€ 4,100,000
Этот эксклюзивный отель расположился неподалеку от города Фрайбурга, земля Баден-Вюртемберг…

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