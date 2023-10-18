ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Германия
Schwetzingen
Магазины
Магазины в Schwetzingen, Германия
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36
700 м²
4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Мекленбург-Передняя Померания, Германия
3 907 м²
Германия Мекленбург-Передняя Померания Инвестпакет супермаркетов …
€4,39 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Нижняя Саксония, Германия
1 093 м²
Германия Нижняя Саксония г. Бад Бодентайх Супермаркет в центре города …
€1,51 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с садом, с интернетом
Германия, Германия
Трёхзвёздочный отель расположенный в курортном месте в городке Лоберг. Горнолыжный курорт ра…
€946,758
Рекомендовать
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Берлин и окрестности, Германия
8 500 м²
Германия г.Берлин Торговый центр рядом с метро …
€22,96 млн
Рекомендовать
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
€3,22 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Байройт, Германия
19 000 м²
Доход с аренды в год: 1 580 000 €Доход в месяц: 131 667 €Рентабельность: 4.27%Аренда евро/кв…
€38,48 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Мюнхен, Германия
1 300 м²
Год постройки: 1937Стоимость евро/кв.м: 1 846 €
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Ульм, Германия
686 м²
Доход с аренды в год: 80 580 €Доход в месяц: 6 715 €Земельный участок: 4195 кв. мГод построй…
€1,41 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая
Ihlpohl, Германия
8 535 м²
Доход с аренды в год: 710 000 €Доход в месяц: 59 167 €Земельный участок: 9094 кв. мГод постр…
€14,56 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аугсбург, Германия
6 240 м²
Доход с аренды в год: 383 000 €Доход в месяц: 31 917 €Земельный участок: 4476 кв. мГод постр…
€13,52 млн
Рекомендовать
Доходный дом с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
2 957 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Доходный дом (4,5% годов…
€6,75 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL