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Купить коммерческую недвижимость в Шверин, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Шверин, Германия
Коммерческая
Шверин, Германия
4 687 м²
€ 6,000,000
Доход с аренды в год: 327 427 €Доход в месяц: 27 286 €Год постройки: 1996Рентабельность: 5.4…
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