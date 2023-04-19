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Купить коммерческую недвижимость в Швайнфурт, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Швайнфурт, Германия
Коммерческая
Швайнфурт, Германия
6 474 м²
€ 7,000,000
Земельный участок: 12044 кв. мГод постройки: 1970Стоимость евро/кв.м: 1 081 €
Realting.com
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