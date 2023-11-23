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Отели в Шлезвиг-Гольштейн, Германия

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Отель с лифтом, с видом на море, с террасой в Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Отель с лифтом, с видом на море, с террасой
Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Германия Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн г.Киль   Отель 4* в г.К…
€3,83 млн
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