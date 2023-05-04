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Коммерческая недвижимость в Шлезвиг-Гольштейн, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Киль, Германия
Коммерческая
Киль, Германия
4 635 м²
€ 7,200,000
Доход с аренды в год: 481 800 €Доход в месяц: 40 150 €Год постройки: 2015Рентабельность: 6.6…
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