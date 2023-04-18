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Купить коммерческую недвижимость в Саксония, Германия

Torgau
2
Лейпциг
2
Burkhardtsdorf
1
Treuen Neuensalz
1
Тройен
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
2 480 м²
€ 3,200,000
Земельный участок: 911 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 290 €
Коммерческаяв Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
1 674 м²
€ 9,500,000
Доход с аренды в год: 197 000 €Доход в месяц: 16 417 €Земельный участок: 9895 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Торгау, Германия
Коммерческая
Торгау, Германия
5 350 м²
€ 24,000,000
Год постройки: 2006Стоимость евро/кв.м: 4 486 €
Коммерческаяв Тройен, Германия
Коммерческая
Тройен, Германия
€ 3,600,000
The anchor tenant is a supermarket. Lease agreement until 2043, without the right to termina…
Коммерческаяв Ауэрбах, Германия
Коммерческая
Ауэрбах, Германия
4 334 м²
€ 2,171,774
Доход с аренды в год: 108 589 €Доход в месяц: 9 049 €Земельный участок: 4334 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Torgau, Германия
Коммерческая
Torgau, Германия
1 200 м²
€ 1,150,000
Прекрасный отель расположен в живописном месте неподалеку от Торгау, Лейпциг, Саксония. Площ…

Параметры недвижимости в Саксония, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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