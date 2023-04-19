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Купить коммерческую недвижимость в Samtgemeinde Nord-Elm, Германия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
4 900 м²
€ 3,000,000
Земельный участок: 13413 кв. мГод постройки: 1991Стоимость евро/кв.м: 612 €
Коммерческаяв Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
3 100 м²
€ 1,500,000
Земельный участок: 11285 кв. мГод постройки: 1963Стоимость евро/кв.м: 484 €
Коммерческаяв Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
2 100 м²
€ 650,000
Стоимость евро/кв.м: 310 €
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