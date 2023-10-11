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Магазины в Ру́рская область, Германия

коммерческая недвижимость
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8 объектов найдено
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Цена по запросу
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Цена по запросу
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Цена по запросу
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Цена по запросу
Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
€3,41 млн
Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
€3,43 млн
Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
€24,79 млн
Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
€3,23 млн
Realting.com
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