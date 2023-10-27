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Коммерческая
Германия
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Готовый бизнес
Готовый бизнес в Ру́рская область, Германия
коммерческая недвижимость
9
магазины
8
Готовый бизнес
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