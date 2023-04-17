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Купить доходный дом в Рейнланд-Пфальц, Германия

Pirmasens
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 10 спаленв Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален
Pirmasens, Германия
15 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 519,000
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…

Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

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