Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Рейнланд-Пфальц

Купить коммерческую недвижимость в Рейнланд-Пфальц, Германия

Pirmasens
4
Кайзерслаутерн
2
Kirchberg Hunsrueck
1
Montabaur
1
Rhein-Selz
1
Saarburg-Kell
1
Thaleischweiler-Wallhalben
1
Саарбург
1
11 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 5 спален
Pirmasens, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 275,000
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
Коммерческая 6 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 6 спален
Pirmasens, Германия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
Коммерческаяв Petersberg, Германия
Коммерческая
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
€ 700,000
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   …
Коммерческая 8 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 8 спален
Pirmasens, Германия
12 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 319,000
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
Доходный дом 10 спаленв Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален
Pirmasens, Германия
15 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 519,000
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
Инвестиционнаяв Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
€ 4,100,000
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
Магазинв Mommenheim, Германия
Магазин
Mommenheim, Германия
3 000 м²
€ 13,400
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
Коммерческаяв Монтабаур, Германия
Коммерческая
Монтабаур, Германия
4 937 м²
€ 8,150,000
Доход с аренды в год: 407 964 €Доход в месяц: 33 997 €Земельный участок: 4953 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Саарбург, Германия
Коммерческая
Саарбург, Германия
Цена по запросу
For sale a shopping complex in Trier-Saarburg, Germany.The facility was commissioned in the …
Коммерческаяв Baerenbach, Германия
Коммерческая
Baerenbach, Германия
62 м²
€ 180,625
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
Коммерческаяв Кайзерслаутерн, Германия
Коммерческая
Кайзерслаутерн, Германия
1 345 м²
€ 3,650,000
Доход с аренды в год: 176 400 €Доход в месяц: 14 700 €Земельный участок: 4558 кв. мГод постр…

Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти