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Рейнланд-Пфальц
Купить коммерческую недвижимость в Рейнланд-Пфальц, Германия
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11 объектов найдено
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Коммерческая 5 спален
Pirmasens, Германия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 275,000
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
Коммерческая 6 спален
Pirmasens, Германия
11 Количество комнат
4 ванных комнат
390 м²
Количество этажей 3
€ 250,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
Коммерческая
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
€ 700,000
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg ) …
Коммерческая 8 спален
Pirmasens, Германия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 319,000
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
Доходный дом 10 спален
Pirmasens, Германия
15 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 519,000
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
€ 4,100,000
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
Магазин
Mommenheim, Германия
3 000 м²
€ 13,400
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
Коммерческая
Монтабаур, Германия
4 937 м²
€ 8,150,000
Доход с аренды в год: 407 964 €Доход в месяц: 33 997 €Земельный участок: 4953 кв. мГод постр…
Коммерческая
Саарбург, Германия
Цена по запросу
For sale a shopping complex in Trier-Saarburg, Germany.The facility was commissioned in the …
Коммерческая
Baerenbach, Германия
62 м²
€ 180,625
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
Коммерческая
Кайзерслаутерн, Германия
1 345 м²
€ 3,650,000
Доход с аренды в год: 176 400 €Доход в месяц: 14 700 €Земельный участок: 4558 кв. мГод постр…
Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия
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