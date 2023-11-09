Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Германия
  4. Rhein-Selz

Коммерческая недвижимость в Rhein-Selz, Германия

1 объект найдено
Магазин с парковкой в Mommenheim, Германия
Магазин с парковкой
Mommenheim, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
€13,40 млн
Realting.com
Перейти