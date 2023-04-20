Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Баден-Вюртемберг
  4. Рейн-Неккар
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Рейн-Неккар, Германия

Schwetzingen
1
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офисв Schwetzingen, Германия
Офис
Schwetzingen, Германия
2 400 м² Количество этажей 5
€ 14,200,000
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
Realting.com
Перейти