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Коммерческая недвижимость в Рейн-Неккар, Германия

1 объект найдено
Офис с парковкой в Schwetzingen, Германия
Офис с парковкой
Schwetzingen, Германия
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 5
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
€14,20 млн
Realting.com
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