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Коммерческая недвижимость в Rhein-Hunsrueck-Kreis, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Baerenbach, Германия
Коммерческая
Baerenbach, Германия
62 м²
€ 180,625
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
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