Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Доходный дом
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Доходные дома
Купить доходный дом возле озера в Германии
коммерческая недвижимость
291
отели
31
офисы
4
инвестиционная недвижимость
17
магазины
22
готовый бизнес
4
Доходный дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
362 м²
€ 2,626,858
Стоимость евро/кв.м: 7 256 €
Коммерческая
Westerham, Германия
150 м²
€ 685,000
Доход с аренды в год: 30 000 €Доход в месяц: 2 500 €Год постройки: 1985Рентабельность: 4.38%…
Коммерческая
Эрфурт, Германия
Цена по запросу
For sale Network Car Service in Thuringia.ROI 5.39%Plot size 5.588 sq.mObject area 1.685 sq.…
Коммерческая
Бернау (Бранденбург), Германия
44 м²
€ 160,048
Доход с аренды в год: 5 602 €Доход в месяц: 467 €Земельный участок: 6402 кв. мГод постройки:…
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 589 м²
€ 11,800,000
Доход с аренды в год: 688 381 €Доход в месяц: 57 365 €Земельный участок: 8579 кв. мГод постр…
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
699 м²
€ 2,522,627
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Эссен Студенческое…
Коммерческая
Бавария, Германия
4 931 м²
€ 6,847,129
Германия Федеральная земля Бавария г.Фюрт Торговый центр в Бав…
Коммерческая
Бремен, Германия
2 969 м²
€ 15,600,000
Доход с аренды в год: 605 676 €Доход в месяц: 50 473 €Земельный участок: 490.8 кв. мГод пост…
Коммерческая
Duisburg, Германия
482 м²
Количество этажей 4
€ 368,633
Жилой дом с коммерческим помещением в г. Дуйсбург. Тип недвижимости: Дом на три квартиры и о…
Доходный дом
Германия, Германия
€ 4,091,198
Доходный дом с разрешением на строительство! Существующее здание с 15 квартирами (от 56 д…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
243 м²
€ 2,095,000
Стоимость евро/кв.м: 8 621 €
Коммерческая
Саарбург, Германия
Цена по запросу
For sale a shopping complex in Trier-Saarburg, Germany.The facility was commissioned in the …
Регионы с недвижимостью на продажу
Гессен
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Pirmasens
Берлин
Гамбург
Рейнланд-Пфальц
Параметры недвижимости в Германии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты