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Купить коммерческую недвижимость в Регенсбург, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Регенсбург, Германия
Коммерческая
Регенсбург, Германия
1 756 м²
€ 6,500,000
Земельный участок: 1512 кв. мГод постройки: 1920.197Стоимость евро/кв.м: 3 702 €
Realting.com
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