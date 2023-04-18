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Купить коммерческую недвижимость в Pirmasens, Германия

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 5 спален
Pirmasens, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 275,000
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
Коммерческая 6 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 6 спален
Pirmasens, Германия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
Коммерческая 8 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 8 спален
Pirmasens, Германия
12 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 319,000
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
Доходный дом 10 спаленв Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален
Pirmasens, Германия
15 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 519,000
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
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