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Купить магазин в Пфорцхайм, Германия

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1 объект найдено
Магазинв Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
1 100 м²
€ 3,500,000
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
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