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Коммерческая недвижимость в Пфорцхайм, Германия

1 объект найдено
Магазин в Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
€3,50 млн
Realting.com
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