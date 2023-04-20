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Продажа офисных помещений в Obertshausen, Германия

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1 объект найдено
Офисв Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
19 800 м² Количество этажей 20
€ 110,000,000
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
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