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Коммерческая недвижимость в Obertshausen, Германия

1 объект найдено
Офис в Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
€110,00 млн
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