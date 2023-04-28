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Коммерческая недвижимость в Обераммергау, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Обераммергау, Германия
Коммерческая
Обераммергау, Германия
760 м²
€ 1,200,000
Прекрасный дом в традиционном стиле, построенный в 1970 году, находится в живописном лесном …
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