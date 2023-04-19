Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. Нюрнберг

Купить коммерческую недвижимость в Нюрнберг, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Нюрнберг, Германия
Коммерческая
Нюрнберг, Германия
1 415 м²
€ 12,925,000
Супермаркет EDEKA, новострой, идеальное местоположениеДоход с аренды в год: 425 000 €Доход в…
Realting.com
Перейти