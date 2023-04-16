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Купить инвестиционная недвижимость в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Билефельд
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1 объект найдено
Инвестиционная 200 комнатв Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

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