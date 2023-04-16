Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Северный Рейн-Вестфалия
Купить коммерческую недвижимость в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Херне
9
Дортмунд
6
Мёрс
3
Билефельд
2
Дуйсбург
2
Willich
1
Альсдорф
1
Вупперталь
1
Дюссельдорф
1
Меттман
1
Хильден
1
Эссен
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
29 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат
1 100 м²
Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
425 Количество комнат
€ 100,000,000
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
Магазин
Хильден, Германия
800 м²
€ 3,500,000
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
Коммерческая
Дортмунд, Германия
8 860 м²
€ 13,000,000
Доход с аренды в год: 1 136 324 €Доход в месяц: 94 694 €Земельный участок: 28664 кв. мРентаб…
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Магазин
Willich, Германия
Цена по запросу
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Коммерческая
Херне, Германия
Цена по запросу
Building in North Rhine-Westphalia, Germany.The facility consists of 10 floors. The first 3 …
Коммерческая
Дортмунд, Германия
1 487 м²
€ 5,300,000
Доход с аренды в год: 231 600 €Доход в месяц: 19 300 €Год постройки: 2021Рентабельность: 4.3…
Коммерческая
Альсдорф, Германия
3 725 м²
€ 14,200,000
Доход с аренды в год: 562 710 €Доход в месяц: 46 893 €Год постройки: 2022Рентабельность: 4%А…
Коммерческая
Мёрс, Германия
1 487 м²
€ 5,300,000
Доход с аренды в год: 225 000 €Доход в месяц: 18 750 €Земельный участок: 6300 кв. мГод постр…
Магазин
Херне, Германия
€ 3,405,000
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
Магазин
Херне, Германия
€ 3,430,000
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 3,720,000
The most reliable tenant is the city (Duisburg) The contract is currently valid until 31 Dec…
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 1,940,000
Anchor tenant is the City of Duisburg (the most reliable tenant type).List of the largest co…
Магазин
Херне, Германия
€ 24,794,959
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
Коммерческая
Эссен, Германия
5 137 м²
€ 3,905,000
Доход с аренды в год: 240 000 €Доход в месяц: 20 000 €Земельный участок: 1398 кв. мГод постр…
Коммерческая
Вупперталь, Германия
€ 5,800,000
Мы предлагаем вам коммерческую недвижимость общей площадью 10 000 квадратных метров в Вуппер…
Магазин
Херне, Германия
€ 3,225,000
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
Магазин
Дортмунд, Германия
€ 2,515,000
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 299 м²
€ 11,000,000
Доход с аренды в год: 768 240 €Доход в месяц: 64 020 €Земельный участок: 6202 кв. мГод постр…
Коммерческая
Дортмунд, Германия
2 448 м²
€ 2,100,000
Доход с аренды в год: 138 516 €Доход в месяц: 11 543 €Земельный участок: 6740 кв. мГод постр…
Коммерческая
Билефельд, Германия
1 957 м²
€ 2,200,000
Доход с аренды в год: 118 000 €Доход в месяц: 9 833 €Земельный участок: 5560 кв. мГод постро…
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 589 м²
€ 11,800,000
Доход с аренды в год: 688 381 €Доход в месяц: 57 365 €Земельный участок: 8579 кв. мГод постр…
Коммерческая
Мёрс, Германия
3 508 м²
€ 10,700,000
Доход с аренды в год: 536 646 €Доход в месяц: 44 720 €Земельный участок: 2775 кв. мГод постр…
Коммерческая
Мёрс, Германия
3 318 м²
€ 8,100,000
Доход с аренды в год: 421 422 €Доход в месяц: 35 119 €Земельный участок: 1430 кв. мГод постр…
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
455 Количество комнат
15 879 м²
€ 110,000,000
Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты