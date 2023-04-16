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Купить коммерческую недвижимость в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Херне
9
Дортмунд
6
Мёрс
3
Билефельд
2
Дуйсбург
2
Willich
1
Альсдорф
1
Вупперталь
1
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29 объектов найдено
Инвестиционная 200 комнатв Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
Отель 425 комнатв Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
425 Количество комнат
€ 100,000,000
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
Магазинв Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
800 м²
€ 3,500,000
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
8 860 м²
€ 13,000,000
Доход с аренды в год: 1 136 324 €Доход в месяц: 94 694 €Земельный участок: 28664 кв. мРентаб…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Магазинв Willich, Германия
Магазин
Willich, Германия
Цена по запросу
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Коммерческаяв Херне, Германия
Коммерческая
Херне, Германия
Цена по запросу
Building in North Rhine-Westphalia, Germany.The facility consists of 10 floors. The first 3 …
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
1 487 м²
€ 5,300,000
Доход с аренды в год: 231 600 €Доход в месяц: 19 300 €Год постройки: 2021Рентабельность: 4.3…
Коммерческаяв Альсдорф, Германия
Коммерческая
Альсдорф, Германия
3 725 м²
€ 14,200,000
Доход с аренды в год: 562 710 €Доход в месяц: 46 893 €Год постройки: 2022Рентабельность: 4%А…
Коммерческаяв Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
1 487 м²
€ 5,300,000
Доход с аренды в год: 225 000 €Доход в месяц: 18 750 €Земельный участок: 6300 кв. мГод постр…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,405,000
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,430,000
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
Коммерческаяв Дуйсбург, Германия
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 3,720,000
The most reliable tenant is the city (Duisburg) The contract is currently valid until 31 Dec…
Коммерческаяв Дуйсбург, Германия
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 1,940,000
Anchor tenant is the City of Duisburg (the most reliable tenant type).List of the largest co…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 24,794,959
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
Коммерческаяв Эссен, Германия
Коммерческая
Эссен, Германия
5 137 м²
€ 3,905,000
Доход с аренды в год: 240 000 €Доход в месяц: 20 000 €Земельный участок: 1398 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Вупперталь, Германия
Коммерческая
Вупперталь, Германия
€ 5,800,000
Мы предлагаем вам коммерческую недвижимость общей площадью 10 000 квадратных метров в Вуппер…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,225,000
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
Магазинв Дортмунд, Германия
Магазин
Дортмунд, Германия
€ 2,515,000
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 299 м²
€ 11,000,000
Доход с аренды в год: 768 240 €Доход в месяц: 64 020 €Земельный участок: 6202 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
2 448 м²
€ 2,100,000
Доход с аренды в год: 138 516 €Доход в месяц: 11 543 €Земельный участок: 6740 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Билефельд, Германия
Коммерческая
Билефельд, Германия
1 957 м²
€ 2,200,000
Доход с аренды в год: 118 000 €Доход в месяц: 9 833 €Земельный участок: 5560 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
5 589 м²
€ 11,800,000
Доход с аренды в год: 688 381 €Доход в месяц: 57 365 €Земельный участок: 8579 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
3 508 м²
€ 10,700,000
Доход с аренды в год: 536 646 €Доход в месяц: 44 720 €Земельный участок: 2775 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
3 318 м²
€ 8,100,000
Доход с аренды в год: 421 422 €Доход в месяц: 35 119 €Земельный участок: 1430 кв. мГод постр…
Отель 455 комнатв Дюссельдорф, Германия
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
455 Количество комнат 15 879 м²
€ 110,000,000

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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