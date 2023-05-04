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Коммерческая недвижимость в Nordsachsen, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Торгау, Германия
Коммерческая
Торгау, Германия
Площадь 5 350 м²
€ 24,000,000
Коммерческая в Torgau, Германия
Коммерческая
Torgau, Германия
Площадь 1 200 м²
€ 1,150,000
Realting.com
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