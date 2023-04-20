Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Мекленбург-Передняя Померания
  4. Mecklenburgische Seenplatte
  5. Нойштрелиц

Купить коммерческую недвижимость в Нойштрелиц, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Нойштрелиц, Германия
Коммерческая
Нойштрелиц, Германия
2 596 м²
€ 1,800,000
Доход с аренды в год: 129 077 €Доход в месяц: 10 756 €Земельный участок: 8513 кв. мГод постр…
Realting.com
Перейти