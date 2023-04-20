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Купить коммерческую недвижимость в Moerfelden, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Moerfelden, Германия
Коммерческая
Moerfelden, Германия
Количество этажей 4
€ 3,300,000
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
Realting.com
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