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Коммерческая недвижимость в Меттман, Германия

1 объект найдено
Отель 425 комнат в Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
Комнаты 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
€100,00 млн
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