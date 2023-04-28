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Коммерческая недвижимость в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

Goldberg-Mildenitz
1
Гольдберг
1
Нойштрелиц
1
Шверин
1
3 объекта найдено
Коммерческая в Шверин, Германия
Коммерческая
Шверин, Германия
4 687 м²
€ 6,000,000
Доход с аренды в год: 327 427 €Доход в месяц: 27 286 €Год постройки: 1996Рентабельность: 5.4…
Коммерческая в Нойштрелиц, Германия
Коммерческая
Нойштрелиц, Германия
2 596 м²
€ 1,800,000
Доход с аренды в год: 129 077 €Доход в месяц: 10 756 €Земельный участок: 8513 кв. мГод постр…
Коммерческая в Гольдберг, Германия
Коммерческая
Гольдберг, Германия
944 м²
€ 525,000
Доход с аренды в год: 45 295 €Доход в месяц: 3 775 €Земельный участок: 3751 кв. мГод построй…
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