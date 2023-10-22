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Инвестиционная недвижимость в Malchin am Kummerower See, Германия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 10 спален в Malchin, Германия
Инвестиционная 10 спален
Malchin, Германия
Комнаты 160
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 4
€295,000
Realting.com
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