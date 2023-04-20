Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Баден-Вюртемберг
  4. Майн-Таубер

Купить коммерческую недвижимость в Майн-Таубер, Германия

Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Hoehefeld, Германия
Коммерческая
Hoehefeld, Германия
5 642 м²
€ 23,000,000
Земельный участок: 6458 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 077 €
Realting.com
Перейти