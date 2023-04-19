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Купить коммерческую недвижимость в Магдебург, Германия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Магдебург, Германия
Коммерческая
Магдебург, Германия
2 034 м²
€ 3,300,000
Доход с аренды в год: 153 600 €Доход в месяц: 12 800 €Земельный участок: 8044 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Магдебург, Германия
Коммерческая
Магдебург, Германия
7 059 м²
€ 8,250,000
Земельный участок: 36246 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 169 €
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