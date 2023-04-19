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Купить коммерческую недвижимость в Ludwigslust-Parchim, Германия

Goldberg-Mildenitz
1
Гольдберг
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Гольдберг, Германия
Коммерческая
Гольдберг, Германия
944 м²
€ 525,000
Доход с аренды в год: 45 295 €Доход в месяц: 3 775 €Земельный участок: 3751 кв. мГод построй…
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