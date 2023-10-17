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Коммерческая
Германия
Нижняя Саксония
Доходные дома
Доходные дома в Нижняя Саксония, Германия
коммерческая недвижимость
15
магазины
3
Доходный дом
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