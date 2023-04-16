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Купить коммерческую недвижимость в Нижняя Саксония, Германия

Samtgemeinde Grafschaft Hoya
5
Вильгельмсхафен
4
Samtgemeinde Nord-Elm
3
Зальцгиттер
2
Cuxhaven
1
15 объектов найдено
Коммерческаяв Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
4 900 м²
€ 3,000,000
Земельный участок: 13413 кв. мГод постройки: 1991Стоимость евро/кв.м: 612 €
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
272 м²
€ 980,000
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 716 кв. мРентабельнос…
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
256 м²
€ 980,000
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 599.46 кв. мРентабель…
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
464 м²
€ 1,600,000
Доход с аренды в год: 50 000 €Доход в месяц: 4 167 €Земельный участок: 1250 кв. мРентабельно…
Коммерческаяв Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
3 100 м²
€ 1,500,000
Земельный участок: 11285 кв. мГод постройки: 1963Стоимость евро/кв.м: 484 €
Коммерческаяв Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
2 100 м²
€ 650,000
Стоимость евро/кв.м: 310 €
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
3 051 м²
€ 2,200,000
Земельный участок: 6873 кв. мГод постройки: 1968Стоимость евро/кв.м: 721 €
Коммерческаяв Вильгельмсхафен, Германия
Коммерческая
Вильгельмсхафен, Германия
Цена по запросу
Retail facility in the heart of Lower Saxony, Germany.A retail facility for sale - a superma…
Коммерческаяв Зальцгиттер, Германия
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
Цена по запросу
The property is located in a large city in the South-East of Lower Saxony. It is the third l…
Коммерческаяв Вильгельмсхафен, Германия
Коммерческая
Вильгельмсхафен, Германия
Цена по запросу
Shopping center in the easternmost part of Lower Saxony, Germany.Object for sale - a shoppin…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 3,250,000
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
Магазинв Cuxhaven, Германия
Магазин
Cuxhaven, Германия
€ 2,400,000
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
Коммерческаяв Зальцгиттер, Германия
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
€ 13,100,000
Shopping center in Salzgitter in Lower Saxony.Shopping center, residential and office buildi…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 16,500,000
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
Коммерческаяв Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
3 710 м²
€ 8,500,000
Доход с аренды в год: 590 000 €Доход в месяц: 49 167 €Год постройки: 2017Рентабельность: 6.9…

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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