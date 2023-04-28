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Коммерческая недвижимость в Лейпциг, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
2 480 м²
€ 3,200,000
Земельный участок: 911 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 290 €
Коммерческая в Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
1 674 м²
€ 9,500,000
Доход с аренды в год: 197 000 €Доход в месяц: 16 417 €Земельный участок: 9895 кв. мГод постр…
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