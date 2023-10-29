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Инвестиционная недвижимость в Landkreis Rostock, Германия

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1 объект найдено
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Krakow am See, Германия
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Krakow am See, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 888 м²
Количество этажей 3
€790,000
Realting.com
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