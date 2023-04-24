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Коммерческая недвижимость в Landkreis Passau, Германия

2 объекта найдено
Отель в Kirchham, Германия
Отель
Kirchham, Германия
635 м²
€ 999,000
Продается ухож…
Коммерческая в Kirchham, Германия
Коммерческая
Kirchham, Германия
635 м² Количество этажей 3
€ 999,000
Продается ухож…
Realting.com
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