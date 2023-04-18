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Купить инвестиционная недвижимость в Landkreis Offenbach, Германия

Rodgau
1
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
4 500 м² Количество этажей 3
€ 5,300,000
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

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