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Коммерческая недвижимость в Ниэнбург-на-Везере, Германия

Samtgemeinde Grafschaft Hoya
5
5 объектов найдено
Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 272 м²
€ 980,000
Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 256 м²
€ 980,000
Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 464 м²
€ 1,600,000
Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 3 051 м²
€ 2,200,000
Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 3 710 м²
€ 8,500,000
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